البيت الأبيض: التحقيق في القرصنة الروسية سيمتد لعدة أشهر

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستعثر على خصومها المقرصنين، وتتفوق عليهم وتعيد بناء دفاعاتها الفدرالية.

وقالت مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن السيبراني آن نويبيرغر أنه تم تسوية حوالي تسع وكالات اتحادية، وحوالي 100 شركة في القطاع الخاص قد تعرضت للقرصنة.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "ستعثر على الخصم وتعيد بناء الدفاعات الفدرالية وستتصدى لمرتكبي القرصنة".

وتابعت: "التحقيق الجاري في عملية قرصنة روسية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة، والمعروفة باختراق SolarWinds سيستغرق عدة أشهر أخرى".

المصدر: "رويترز"