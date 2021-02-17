روحاني لميركل: إذا أرادت أوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي فعليها إثبات ذلك عمليا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن على أوروبا أن تثبت عمليا نيتها الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

وقال في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "إضافة قضايا جديدة إلى الاتفاق النووي غير ممكنة، ونحن نرفض استمرار الاتفاق النووي مع مواصلة العقوبات وعدم التزام الأطراف بتعهداتهم".

وأضاف: "الاتفاق وثيقة صوت عليها مجلس الأمن الدولي وناجم عن جهود طويلة لإيران وست دول كبرى لذا فهو غير قابل للتغيير".

وتابع: "الطريق الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يمر عبر إلغاء العقوبات الأمريكية الجائرة وعودة واشنطن إلى الاتفاق".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "الحكومة الإيرانية ملزمة بخفض المزيد من التزامات طهران النووية كرد على العقوبات و عدم التزام الطرف المقابل بالاتفاق النووي.. إيران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات عنها".

وشدد روحاني على "أهمية السلام والأمن في المنطقة"، معتبرا أن "ما تعيشه المنطقة من أزمات ناجم عن التواجد الأجنبي ونشر الإرهاب".

وقال: "حل مشاكل المنطقة يكمن في المبادرات والحلول والحوارات الإقليمية، وأن دول المنطقة هي من ينبغي أن تقرر مصيرها بنفسها من دون تدخل أجنبي".

المصدر: RT