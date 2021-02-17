روحاني : لن نطرد المفتشين وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير الكثير في نشاط إيران النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لا تعتزم طرد المفتشين النوويين، وأن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير الكثير في نشاط إيران النووي.

وأضاف روحاني في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى حيازة أو تخزين السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل "وهذا قرار حاسم".

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وقال: "نرحب بزيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكنه المجيء إلى طهران للتفاوض".

وجدد الرئيس الإيراني رفض بلاده لأي تغيير في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيرا إلى أنه "يمكن التباحث في تنفيذ الاتفاق النووي لكننا لن نقبل إعادة التفاوض على الاتفاق"، الذي ينبغي أن يبقى "كما وقع عام 2015".

وقال روحاني إن المشكلة الوحيدة أمام العودة إلى الاتفاق النووي هي العقوبات الأمريكية، مؤكدا استعداد إيران للعودة عن خفض التزاماتها "بعد ساعات" من رفع العقوبات الأمريكية.

وعبر روحاني عن ترحيب طهران بأي مقترح لخطوة مقابل خطوة أو خطوات شاملة مقابل خطوات شاملة للعودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: RT