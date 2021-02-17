رئيس الوزراء الإيطالي يشدد على الانتماء الأوروبي والأطلسي لحكومته

أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أن علاقات حكومته الدولية سترتكز إلى دعامتي الانتماء الأوروبي والأطلسي.

وقال: "هذه الحكومة مؤيدة بقناعة لأوروبا والأطلسي، بما يتماشى مع الروابط التاريخية لإيطاليا مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، والأمم المتحدة".

وشدد دراغي على توجه الحكومة "لصالح تعددية الأطراف الفعالة، على أساس الدور الذي لا غنى عنه للأمم المتحدة"، مؤكدا توجيه اهتمامها القوي تجاه المسارح العالمية "ذات الأولوية الحيوية بالنسبة لإيطاليا مثل البلقان، والمتوسط، مع إيلاء اهتمام خاص بليبيا وشرق المتوسط وإفريقيا".

وقال: "السنوات الأخيرة شهدت دفعا متزايدا نحو بناء شبكات علاقات متميزة ثنائية ومتعددة الأطراف في أوروبا، وقد كشف الوباء عن الحاجة إلى مواصلة التبادل المكثف مع الشركاء الذين يتكامل معهم اقتصادنا بشكل أكبر".

وأضاف: "هذا يتطلب من إيطاليا الحاجة إلى تحسين وتقوية العلاقة الاستراتيجية الضرورية مع فرنسا وألمانيا".

المصدر: "آكي الإيطالية"