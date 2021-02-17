دراغي يتحدث عن خطته لمواجهة كورونا خلال جلسة الثقة

شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال جلسة إعطاء حكومته الثقة، على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية، لحماية أرواح الإيطاليين، في مواجهة جائحة كورونا.

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وقال دراغي، إن "الفكرة الأولى التي أود مشاطرتها لطلب ثقتكم تتعلق بالواجب الرئيس الذي ندعو إليه جميعا، وأنا أولا، وهو المسؤولية الوطنية لمكافحة الوباء بجميع الوسائل وصون حياة مواطنينا"، وأضاف: "يجب أن نقاتل الفيروس معا، عدو الجميع، في خندق واحد".

وفي حديثه عن خطته لمعالجة أزمة كورونا، توجه دراغي لكل من يعانون آثار الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء، أولئك الذين يزاولون الأعمال الأكثر تضررا أو توقفوا لأسباب صحية، قائلا: "إننا ندرك تضحياتهم الهائلة ونشكرهم. نحن ملتزمون بفعل كل شيء حتى يتمكنوا، في أقصر وقت ممكن، من الاعتراف لهم بحقوقهم، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية لمهنهم".

وتعقد إيطاليا آمالا على دراغي، الذي يتمتع بخبرة في السياسة المالية، لإخراج البلاد من تداعيات الوباء.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز في هذا السياق، إنه واثق بأن روما ستسارع إلى تقديم حزمة إصلاحات للاستفادة من أموال صندوق التعافي الأوروبي.

وأضاف أن "ماريو دراغي يؤيد سياسة ذكية للغاية، فهو يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة المالية. له علاقات دولية جيدة وهو أوروبي حقيقي".

وأدى دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية في إيطاليا السبت الماضي ليصبح رئيسا لحكومة وحدة شكلت لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتعثر الاقتصاد.

المصدر: آكي