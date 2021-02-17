سياسي إيطالي يحمل 3 وزراء في الحكومة الجديدة مسؤولية التدخل العسكري بليبيا

قال أليساندرو دي باتيستا، وهو سياسي إيطالي، إن "هناك ثلاثة وزراء في الحكومة الإيطالية الجديدة، مسؤولون عن طريق الإهمال، والسلبية أو الجبن، عن التدخل العسكري في ليبيا عام 2011".

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واعتبر أليساندرو دي باتيستا، الذي كان يعد قائد التيار الراديكالي في حركة "خمس نجوم"، وانسحب منها الأسبوع الماضي بعد التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، أن هذا الأمر يعد "أكبر هزيمة جيوسياسية لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية وما بعده"، وذلك لكونه لا يستطيع "هضم" قرار دعمها.

وقال دي باتيستا في "فيسبوك": "في هذه الساعات، تغزو شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لمواقف قبيحة لوزراء برلسكوني خلال حكومته الأخيرة، تنتقل من نيوترونات وزيرة الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي، ماريا ستيلا جيلميني، إلى وزير الإدارة العامة، ريناتو برونيتا، الذي قال إن اختيار السياسة سلب فرصته في الفوز بجائزة نوبل للاقتصاد".

وأضاف النائب السابق من حركة "خمس نجوم": "أنا لا أهتم كثيرا أو أبدا بشأن زلات اللسان أو المقابلات المليئة بالهوس الأسطوري...على العكس، أنا مهتم بالخيارات الكبرى للسياسة، تلك التي تميز الشجاعة ممن يحني رأسه، ومن يعمل من أجل الشعب الإيطالي، ومن يخشى فقدان منصبه كوزير فقط".

وأردف: "عدم امتلاك الشجاعة لمعارضة الضغوط الفرنسية والشمال أمريكية، وبشكل خاص الفرنسيين الذين أرادوا ضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، يظل خطأ فادحا، بل خطأ تاريخي".

المصدر: "أكي"