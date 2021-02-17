هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" السابق في أتلانتيك سيتي

من المقرر أن يتم اليوم هدم مبنى فندق وكازينو "ترامب بلازا" السابق الذي بناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أتلانتيك سيتي.

وفي عام 2014 أغلق الفندق المؤلف من 39 طابقا الذي تم بناؤه عام 1984 أبوابه بعد إفلاسه.

وكانت هناك خطط لتنظيم مزادات من أجل الحق في ضغط الزر لهدم المنزل الرمزي، وتحويل ما سيجمع من الأموال إلى مشروع خيري، لكن صاحب المبنى وحليف ترامب، كارل أيكن رفض هذه الاقتراحات لدواع أمنية.

المصدر: RT