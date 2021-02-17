ثاني دولة تسجل "سبوتنيك V" خلال هذا اليوم

سجلت جمهورية الغابون لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأربعاء.

وأشار الصندوق في بيان صحفي إلى أنه تم هذا التسجيل بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ، لتصبح بذلك الغابون الدولة التاسعة والعشرين في العالم والدولة الرابعة في القارة الإفريقية، التي منحت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي.

Gabon has become the 29th country in the world and 4th state of Africa to register #SputnikV.

Le Gabon est devenu le 29e pays au monde et le 4e état d'Afrique à enregistrer #SputnikV.

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وفي وقت سابق اليوم، وافقت السلطات الصحية في أوزبكستان على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT