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ثاني دولة تسجل "سبوتنيك V" خلال هذا اليوم

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ثاني دولة تسجل
Sputnik Vladimir Trefilov
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سجلت جمهورية الغابون لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأربعاء.

وأشار الصندوق في بيان صحفي إلى أنه تم هذا التسجيل بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ، لتصبح بذلك الغابون الدولة التاسعة والعشرين في العالم والدولة الرابعة في القارة الإفريقية، التي منحت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي.

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وفي وقت سابق اليوم، وافقت السلطات الصحية في أوزبكستان على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT

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