أوزبكستان تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وافقت السلطات الصحية في أوزبكستان اليوم الأربعاء على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة الحكومية الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في أوزبكستان، عقب اجتماع عقدته اليوم، أنها منحت ترخيصا لتسجيل "سبوتنيك V" واستخدامه على نطاق واسع، بناء على نتائج المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي جرت في روسيا.

وأشارت اللجنة إلى أن خطوات تتخذ حاليا من أجل اقتناء مليون جرعة من "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن أوزبكستان اعتمدت "سبوتنيك V"، ليرتفع بذلك عدد الدول التي وافقت على استخدام اللقاح إلى 28، منها الجزائر وفلسطين والإمارات والبحرين ولبنان.

ويعد "سبوتنيك V" اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

المصدر: وكالات