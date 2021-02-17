مصرع ستة أشخاص في حريق بمنجم ذهب شرقي الصين

ذكرت السلطات المحلية في الصين أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم بعدما اندلع حريق في منجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

واندلع الحريق حوالي الساعة 6 صباحا أثناء قيام العمال بأعمال صيانة المعدات في منجم "تساوجياوا" للذهب الواقع بمدينة تشاويوان، حسبما ذكرت مصادر بحكومة بلدية تشاويوان.

واحتجز عشرة عمال على الفور تحت مدخل المنجم بسبب الحريق. وأنقذ أربعة آخرون ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وأرسل ما يقرب من 200 شخص في مهمة الإنقاذ بحسب السلطات.

المصدر: شينخوا