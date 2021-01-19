الصين.. عمال عالقون تحت أنقاض منجم منذ 9 أيام يبعثون برسالة أمل

بعث عمال عالقون منذ 9 أيام في منجم منهار للذهب شرقي الصين برسالة مفادها أن 12 من أصل 22 عاملا ما زالوا على قيد الحياة، في حين لم يتضح مصير 10 آخرين.

وكتب العمال المحاصرون في الرسالة: "نأمل أن تتواصل عملية الإنقاذ وسنبقى متفائلين... شكرا".

ويقوم رجال الإغاثة بحفر منفذ جديد للوصول إلى العمال العالقين على بعد نحو 700 متر عن مدخل المنجم بعد محاولة سابقة تمت يوم الأحد الماضي لفتح قناة تبعد عن المدخل بنحو 650 مترا.

المصدر: وكالات صينية