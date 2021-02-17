صور للأقمار الصناعية تظهر الصين وهي تخلي معسكرات على الحدود مع الهند

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الصين فككت عشرات المباني وحركت المركبات لتفريغ معسكرات بأكملها على طول حدود متنازع عليها بالهيمالايا، حيث دخلت الهند والصين في مواجهة منذ الصيف.

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وتظهر الصور التي نشرت اليوم الأربعاء بعض المناطق على الضفة الشمالية لبانغونغ تسو والتي قدمتها شركة Maxar Technologies أنه تمت إزالة عدة معسكرات للجيش الصيني، والتي كان يمكن رؤيتها هناك في أواخر يناير.

وقال مسؤول هندي في نيودلهي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" "إجراء مماثل يحدث من جانبنا أيضا."

Reuters

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ للبرلمان، إن الجانبين اتفقا على سحب القوات "بطريقة مرحلية ومنسقة ومثبتة" حول بانغونغ تسو، وبعد ذلك سيناقش القادة العسكريون إنهاء المواجهة في أجزاء أخرى من حدود لاداخ.

وكانت الجارتان المسلحتان نوويا، أعلنتا الأسبوع الماضي عن خطة لسحب القوات والدبابات ومعدات أخرى من ضفاف بحيرة بانغونغ تسو الجليدية في منطقة لاداخ التي أصبحت نقطة اشتعال في النزاع الحدودي الذي طال أمده.

وبدأت التوترات تتصاعد على طول الحدود المرتفعة في أبريل، عندما اتهمت الهند القوات الصينية بالتدخل في جانبها من خط الحدود الفعلية. ونفت الصين المزاعم قائلة إنها تعمل في منطقتها.

لكن المواجهة تصاعدت في يونيو عندما قتل 20 جنديا هنديا وعدد غير معلوم من القوات الصينية خلال اشتباكات في منطقة جلوان في لداخ - وهي أولى الخسائر على طول 3500 كيلومتر من الحدود منذ عقود.

المصدر: رويترز