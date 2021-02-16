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مسؤول هندي: نتوقع إتمام سحب القوات من منطقة الصدام مع الصين خلال أسبوع

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مسؤول هندي: نتوقع إتمام سحب القوات من منطقة الصدام مع الصين خلال أسبوع
AFP Mohd Arhaan ARCHER
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أعلن مسؤول حكومي هندي أن سحب القوات الهندية والصينية من المنطقة الحدودية المتنازع عليها سينجز خلال أسبوع على الأرجح.

وأشار المسؤول في حديث لصحيفة "ذي هندو" إلى أن الانسحاب سيتم بوتائر جيدة، مشير إلى أنه يمثل مهمة لوجستية صعبة حيث من الضروري نقل معدات ثقيلة وتفكيك البنى الدفاعية التي أقامها الطرفان على ضفاف بحيرة بانغونغ تسو على الحدود.

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اتفاق هندي صيني على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها
اتفاق هندي صيني على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

وفي غضون 48 ساعة بعد إتمام سحب القوات من البحيرة، من المتوقع أن تجري محادثات بين قادة الجيشين الهندي والصيني في المنطقة الأسبوع القادم على الأرجح، حسب المسؤول.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على نقاط أخرى في المنطقة الحدودية التي شهدت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية في أغسطس الماضي.

المصدر: صحيفة "ذي هندو"

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