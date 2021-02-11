اتفاق هندي صيني على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

أعلن وزير الدفاع الهندي، اليوم الخميس، أن الهند والصين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

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وأبلغ راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي، البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وقال إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغونغ".

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان، أن قوات البلدين بدأت في الانسحاب من ضفتي البحيرة أمس الأربعاء.

وبدأت المواجهة في أبريل العام الماضي عندما قالت الهند إن القوات الصينية توغلت في الجانب التابع لنيودلهي من خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ في غرب الهيمالايا.

وقالت بكين إن قواتها كانت تعمل في منطقة تابعة لها، واتهمت حرس الحدود الهندي بارتكاب أفعال استفزازية.

وذكر وزير الدفاع الهندي أن حكومة بلاده أبلغت بكين أن تحركات القوات الصينية أضرت بشدة بالسلم والاستقرار في المنطقة، وأن العلاقات الثنائية تأثرت سلبا.

وأضاف أنه بمجرد أن يكتمل فك الارتباط في منطقة بحيرة بانغونغ، سيجتمع قادة عسكريون في غضون 48 ساعة لمناقشة الانسحاب من مناطق أخرى.

المصدر: رويترز