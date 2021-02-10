الصين والهند تبدآن سحب قواتهما من الحدود المشتركة

بدأت القوات الصينية والهندية، اليوم الأربعاء، سحب قواتهما من الحدود المشتركة في منطقة بحيرة بانغونغ تسو، وذلك وفقا للاتفاقات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، في بيان اليوم الأربعاء: "بدأ الجانبان في وقت واحد الانسحاب المخطط له للقوات من الحدود، وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة التاسعة من المفاوضات على مستوى قادة الجيش".

تجدر الإشارة إلى اشتباكات بين جنود صينيون وهنود اندلعت في مايو ويونيو العام الماضي، في منطقة شرق لاداغ على الحدود.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا ونحو 45 جنديا صينيا، وبعد ذلك عززت بكين ونيودلهي قواتهما في المنطقة.

المصدر: تاس