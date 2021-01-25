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الصين والهند تعلنان عن مفاوضات "إيجابية" لتسوية التوتر العسكري على الحدود

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الصين والهند تعلنان عن مفاوضات
Reuters
عناصر من الجيش الهندي قرب الحدود مع الصين.
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أعلنت الصين والهند، اليوم الاثنين، أن الجولة الـ9 من المفاوضات بين القيادتين العسكريتين للبلدين الخاصة بتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ أشهر في منطقة لاداخ كانت "إيجابية".

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وقال الجانبان، في بيان مشترك، إن المفاوضات جرت بطريقة "إيجابية وعملية وبناءة"، مشيرين إلى أنهما "اتفقا على سحب القوات الأمامية في أسرع وقت ممكن" من خط التماس.

كما توصلت الصين والهند إلى اتفاق لإبداء ضبط النفس وإرساء الاستقرار للأوضاع على الحدود.

وشهدت الحدود الصينية الهندية عددا من المواجهات بين جنود البلدين منذ الاشتباكات التي وقعت في منطقة لاداخ الثلجية بجبال الهيمالايا في 15 وأسفرت عن مقتل 20 جنديا في صفوف الهند، بينما اعترفت الصين بتكبدها خسائر بشرية دون أن تعطي أرقاما محددة.

ومنذ ذلك الحين عزز الطرفان مواقعهما بعشرات آلاف الجنود في هذه المنطقة النائية والوعرة على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مصادر هندية مطلعة وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والهندية الأسبوع الماضي في شمال منطقة سيكيم الحدودية، ما أدى إلى سقوط جرحى لدى الطرفين، في ثاني حادث من نوعه في أقل من عام.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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