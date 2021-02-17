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إيران: مقتل ثلاثة من رجال الأمن خلال عملية استخباراتية

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إيران: مقتل ثلاثة من رجال الأمن خلال عملية استخباراتية
Reuters Morteza Nikoubazl
عنصر من قوات الأمن الإيراني
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أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، خلال تنفيذ عملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجرائم المنظمة في إقليم سيستان وبلوشيستان، بجنوب شرق البلاد.

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وقالت العلاقات العامة بوزارة الأمن إن "ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، أثناء قيامهم بواجبهم".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في أعقاب العمليات الاستخبارية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم".

المصدر: "أنباء فارس"

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