اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا وعينها على الألعاب الأولمبية

بدأت اليابان حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر-بايونتيك" للعاملين في مستشفى بطوكيو، في وقت يحاول رئيس الوزراء التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

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وكان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفا من الإخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح.

وسيتبعهم 3.7 مليون من العاملين في القطاع الطبي، ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء جائحة كورونا".

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، إن توزيع اللقاح سيكون حاسما لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي.

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو يوم الثلاثاء إن التطبيق الكامل قد يستغرق عاما.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالي 415 ألف حالة إصالة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

المصدر: رويترز