إسرائيل تتحرك لشراء طائرات "إف-35" وأخرى للتزود بالوقود وذخائر
قال مسؤول إسرائيلي يوم الثلاثاء إن لجنة وزارية إسرائيلية وافقت على شراء طائرات مقاتلة جديدة وطائرات للتزويد بالوقود وذخائر أمريكية، في صفقة بمليارات الدولارات.
وأضاف المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه: "وافقت لجنة مشتريات وزارية على شراء سرب جديد من الطائرات المقاتلة "إف-35" وأربع طائرات جديدة للتزويد بالوقود وكمية ضخمة من الذخائر".
وتبحث إسرائيل منذ فترة شراء طائرات للتزويد بالوقود من طراز "كيه سي-46" التي تصنعها شركة بوينغ، كما تتطلع لشراء سرب إضافي يضم 24 أو 25 طائرة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن.
وأوقفت إدارة بايدن مؤقتا بعض صفقات الأسلحة المعلقة لحلفاء للولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات من أجل مراجعتها.
المصدر: رويترز