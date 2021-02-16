البيت الأبيض: أول اتصال لبايدن مع زعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو

قال البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء، إن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم في المنطقة سيكون مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".

إقرأ المزيد

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير".

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة تجاهل بايدن نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن جدول مكالمات بايدن مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي ربما يشير إلى الاستياء من علاقات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه عام 2017.

واتصل بايدن بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء روسيا والصين وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك.

المصدر: وكالات