تساؤلات حول أسباب أسباب إطلاق مكتب ميلانيا ترامب على "تويتر"

وسط تقارير أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، منزعجة من الاهتمام الذي تحصل عليه السيدة الأولى جيل بايدن، اتخذت ميلانيا خطوة مفاجئة بإطلاق "مكتب ميلانيا ترامب" على "تويتر".

وبحسب التقارير فإنه يعتقد أن ميلانيا أنشأت المكتب لمتابعة العمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، والذي تضمن حملة بعنوان " Be Best"، وهي مخصصة لزيادة الوعي حول صحة الأطفال وتأثير أزمة المواد المخدرة على الشباب ومكافحة التنمر عبر الإنترنت، وهي نقطة وجدها الكثيرون مثيرة للسخرية نظرا لسلوك زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب على الإنترنت طوال فترة رئاسته.

وقالت أول تغريدة على الحساب الجديد: "السيدة ميلانيا ترامب ستعلن عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب. يرجى متابعة هذا الحساب للحصول على آخر الأخبار والتحديثات".

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

واعتبر البعض أن هذه الخطوة غريبة، خصوصا أن ميلانيا لم تبد أي اهتمام بمنصب "السيدة الأولى" عندما كانت تشغله، وقام البعض بإعادة نشر هذه التغريدة، معربين عن امتعاضهم من هذه الخطوة متسائلين ما هو الهدف منها.

What is the purpose of this? https://t.co/2DUgoh8kDi — MURRAY (@murray_nyc) February 13, 2021

It's the phony presidential seal that I find so insulting. The self-aggrandizing, the posturing that she ever had any interest or knowledge of what a First Lady is supposed to do. She was just a crappy model that went to sex parties with her "husband". A lot of class, all low. — Callie Khouri (@CallieKhouri) February 12, 2021

المصدر: "الإندبندنت"