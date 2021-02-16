 بيل غيتس يحدد أصعب تحد أمام البشرية

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية هو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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وأضاف غيتس، في حديث تلفزيوني اليوم: " تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، هو أصعب تحد يواجه البشرية على الإطلاق، وهو يتطلب تغيير اقتصادات العالم - صناعات الأسمنت والصلب والنقل والزراعة - كل هذه القطاعات، يجب أن تتغير".

وأوضح غيتس، أن تطبيق الابتكارات فقط، وتوسيع نطاقها، وكذلك تنفيذ سياسة الحياد المناخي فقط، سيسمح بحل هذه المشكلة بحلول عام 2050.

المصدر: نوفوستي