 
مباشر

 بيل غيتس يحدد أصعب تحد أمام البشرية

أخبار العالم

 بيل غيتس يحدد أصعب تحد أمام البشرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psbh

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية هو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

إقرأ المزيد
غيتس يشيد بدور الصين في مكافحة تغير المناخ
غيتس يشيد بدور الصين في مكافحة تغير المناخ

وأضاف غيتس، في حديث تلفزيوني اليوم: " تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، هو أصعب تحد يواجه البشرية على الإطلاق، وهو يتطلب تغيير  اقتصادات العالم -  صناعات الأسمنت والصلب والنقل والزراعة - كل هذه القطاعات، يجب أن تتغير".

وأوضح غيتس، أن تطبيق الابتكارات فقط، وتوسيع نطاقها، وكذلك تنفيذ سياسة الحياد المناخي فقط، سيسمح بحل هذه المشكلة بحلول عام 2050.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا