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هاريس تتصل بماكرون وتعرب عن التزامها بتعزيز العلاقات بين البلدين

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هاريس تتصل بماكرون وتعرب عن التزامها بتعزيز العلاقات بين البلدين
Reuters CARLOS BARRIA
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن
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أفاد مكتب كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، معربة عن التزامها بتعزيز العلاقات بين البلدين.

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وقال مكتب نائبة الرئيس في بيان، إن "هاريس والرئيس ماكرون اتفقا على الحاجة إلى تعاون وثيق ثنائي ومتعدد الأطراف، لمواجهة جائحة كورونا وتغير المناخ، ودعم الديمقراطية في الداخل وحول العالم".

وأضاف البيان: "ناقش ماكرون وهاريس أيضا العديد من التحديات الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وشددا على ضرورة مواجهتها سويا".

المصدر: "رويترز"

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