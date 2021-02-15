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بايدن يفوز بلعبة "ماريو كارت"!

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بايدن يفوز بلعبة
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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نشرت حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الفيديوهات عبر Snapchat وهي تلعب مع جدها لعبة "ماريو كارت" الإلكترونية، خلال قضائهما عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد.

وقالت نعومي بايدن (27 عاما) إن "وكالة الخدمة السرية سمحت لبايدن أن يقود بنفسه"، مضيفة: "مهاراته مهترئة قليلا لكنه فاز!".

وكانت نعومي نشرت أيضا تغريدة عبر "تويتر" تمازح فيها الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بمناسبة "يوم الرؤساء" الذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام.

وكتبت: "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا"، حيث نشرت في هذه التغريدة صورة لبايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة.

لكن خلفية القبعة تتناقض مع الشعار الجاد على مقدمتها، ومكتوب عليها "pop"، كتذكير أنه لا يزال جدا، وقالت: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه"، أي لا يجعله مغرورا.

المصدر: RT

 

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