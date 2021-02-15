حفيدة بايدن تمازحه في "يوم الرؤساء"

نشرت حفيدة جو بايدن، تغريدة عبر "تويتر" تمازح فيها الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بمناسبة "يوم الرؤساء" الذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام.

وكتبت نعومي بايدن: "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا"، حيث نشرت في هذه التغريدة صورة للرئيس بايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة.

لكن خلفية القبعة تتناقض مع الشعار الجاد على مقدمتها، ومكتوب عليها "بابا"، حيث أضافت نعومي: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه"، أي لا يجعله مغرورا.

And just to make sure the job title doesn’t get to his head... pic.twitter.com/uzafnSSWaH — Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021

في فبراير من كل عام، يحيي الأمريكيون ذكرى رؤسائهم بتخصيص عطلة رسمية لتكريمهم تسمى "يوم الرؤساء"، إذ بدأ الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة في عام 1885 للاحتفال بعيد ميلاد أول رئيس للبلاد، جورج واشنطن في 22 فبراير.

ولا تزال العديد من الولايات لديها عطل رسمية مختلفة لتكريم رؤساء البلاد السابقين مثل واشنطن، وأبراهام لنكولن وآخرين، لكن بشكل عام، ينظر الآن إلى "يوم الرؤساء" على أنه يوم للاحتفال بجميع رؤساء الولايات المتحدة، في الماضي والحاضر.

ونُصب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، يوم 20 يناير الماضي، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: "الحرة"