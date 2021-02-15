مدينة أمريكية تتجاوز التوجيهات الصحية وتعطي اللقاح لكل شخص فوق 18 عاما

بدأت مدينة سنترال فولز بولاية رود آيلاند شرق الولايات المتحدة، بإعطاء لقاح كورونا لكل من هم فوق 18 عاما، رغم أن معظم دول العالم لا تزال تحصن المسنين وأفراد الطواقم الطبية فقط.

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وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسميا، وتعد هذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا بالوباء في رود آيلاند.

وفيما أوصت سلطات الولاية بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 عاما، إلا أن المدينة تعتمد قرارا خاصا بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

وقالت رئيسة بلدية المدينة ماريا ريفيرا خلال حملة تلقيح السبت "كل شخص يقيم أو يعمل هنا هو أولوية"، وأضافت "إذا لم نحل المشكلة من مصدرها، فسنستمر في نشر هذا المرض".

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد.

وحين أصبحت اللقاحات متوفرة في ديسمبر، عرضت المدينة تلقيح من هم فوق 75 عاما ثم فوق 65 عاما قبل أن تخفض السن الى 50 وأخيرا إلى 18 وما فوق في الأسابيع الماضية.

المصدر: فرانس برس