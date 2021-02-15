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كوريا الجنوبية لا تستبعد شراء "سبوتنيك V"

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كوريا الجنوبية لا تستبعد شراء
Reuters KIM HONG-JI
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها لا تستبعد شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، وتدرس إمكانية شرائه من بين لقاحات أخرى في حالة ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جونغ إون كيونغ، رئيسة الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

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وقالت المسؤولة ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لشراء لقاح "سبوتنيك V": "بالنسبة للقاح الروسي، نحن نعتبره الخيار البديل المحتمل من بين اللقاحات الأخرى. حدثت مؤخرا مشاكل مع طفرات الفيروس واللقاحات، ولا بد من النظر في لقاحات مختلفة جدا على منصات مختلفة، لذلك نترك هذا الاحتمال مفتوحا".

وأوضحت جونغ أنه لا توجد حاليا خطط محددة لاقتناء "سبوتنيك V"، وأن سيئول تجري مفاوضات "في مرحلتها النهائية تقريبا" لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاح "نوفافاكس" الأمريكي، ما سيكفي لتلقيح 20 مليون شخص.

وأكدت المسؤولة أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية حملة التطعيم في 26 فبراير، بلقاح شركة "أسترازينيكا"، الذي منحت الموافقة على استخدامه في 10 فبراير، لكن سيتم تعليق تطعيم كبار السن وسط مخاوف من فعالية اللقاح.

وفي وقت سابق، أكد مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، أنه عند تصنيع "سبوتنيك V" تم الأخذ في الاعتبار احتمال أن يخضع فيروس كورونا لتحورات، وأن السلالات الجديدة التي ظهرت حتى الآن لا تؤثر في فعالية اللقاح.

المصدر: وكالات

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