كوريا الجنوبية تسمح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن

قالت كوريا الجنوبية إنها منحت موافقتها الأولى على لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وستسمح باستخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وقال كيم جانغ ليب نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، إن الجهات التنظيمية منحت تفويضا طارئا للقاح "أسترازينيكا" بشرط أن تقدم الشركة نتائج التجارب السريرية الكاملة، مضيفا: "ومع ذلك، فقد أضفنا خطا احترازيا لاتخاذ قرار حذر بشأن استخدام الحقن للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر".

وذكر كيم أن الوزارة طلبت أن تتلقى بحلول أبريل نتائج التجارب السريرية النهائية من استطلاع "استرازينيكا" في الولايات المتحدة على حوالي 30 ألف شخص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل حوالي 7500 من كبار السن.

وأضاف أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها KDCA تقوم بمراجعة فعالية لقاح "أسترازينيكا" على المتغيرات الجديدة في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا، بعد عدم اليقين بشأن الحماية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن التطعيمات ستبدأ في 26 فبراير الحالي، بحوالي 1.5 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" وهي تكفي لـ 750 ألف شخص وستقوم بتطعيم حوالي 10 ملايين شخص معرضون لخطر كبير بحلول يوليو وستهدف إلى الوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

وقد حذرت العديد من الدول الأوروبية من أنه يجب إعطاء الجرعة فقط لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، وقد هددت هذه المخاوف بقلب خطة كوريا الجنوبية لإعطاء الأولوية للمسنين والعاملين في المجال الطبي في الجولة الأولى من التطعيمات.

المصدر: "الإندبندنت"