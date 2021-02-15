واشنطن تندد بـ"إعدام" أتراك في شمال العراق

نددت الولايات المتحدة أمس الأحد بقتل 13 مواطنا تركيا كانوا مخطوفين في شمال العراق، وذلك بعد إعلان مسؤولين أتراك أن "متشددي حزب العمال الكردستاني المحظور قد أعدموهم".

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وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن "الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق".

وأضاف أنه إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني "فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الإعدامات، التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب قتل فيها 50 مسلحا.

وكانت أنقرة قد انتقدت أمس ما وصفته بـ"صمت العالم" إزاء تصرفات حزب العمال الكردستاني.

المصدر: "رويترز"