انقطاع الإنترنت في ميانمار

أعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، أنها سجلت انقطاعا شبه كامل للإنترنت في ميانمار.

ووفقا لبيان المنظمة: "تم تسجيل انقطاع شبه كامل للإنترنت مساء اليوم الأحد، كما انخفض الوصول إلى الشبكة إلى 14% عن المستوى المعتاد بعد حظر المعلومات بأمر من السلطات".

وأضافت: "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على شعب ميانمار، الغارات الليلية وعدد الاعتقالات يتزايد، والمزيد من الحرمان من الحقوق، وانفصال آخر للإنترنت".

من جهته، كتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز على "تويتر": "أيها الجنرالات عليكم الانتباه.. ستتم محاسبتكم".

It's as if the generals have declared war on the people of Myanmar: late night raids; mounting arrests; more rights stripped away; another Internet shutdown; military convoys entering communities. These are signs of desperation. Attention generals: You WILL be held accountable. — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 14, 2021

المصدر: "نوفوستي"