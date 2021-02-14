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انقطاع الإنترنت في ميانمار

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انقطاع الإنترنت في ميانمار
Reuters
ميانمار
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أعلنت منظمة NetBlocks غير الحكومية لتحليل عمليات الإنترنت، أنها سجلت انقطاعا شبه كامل للإنترنت في ميانمار.

ووفقا لبيان المنظمة: "تم تسجيل انقطاع شبه كامل للإنترنت مساء اليوم الأحد، كما انخفض الوصول إلى الشبكة إلى 14% عن المستوى المعتاد بعد حظر المعلومات بأمر من السلطات".

وأضافت: "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على شعب ميانمار، الغارات الليلية وعدد الاعتقالات يتزايد، والمزيد من الحرمان من الحقوق، وانفصال آخر للإنترنت".

من جهته، كتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز على "تويتر": "أيها الجنرالات عليكم الانتباه.. ستتم محاسبتكم".

المصدر: "نوفوستي"

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