رئيس دونيتسك: نشعر دائما بدعم روسيا لقضيتنا

أكد دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، أن "الجمهورية تشعر دائما باستمرار الدعم من روسيا".

وقال بوشلين لإذاعة "موسكو سايز": "لم يكن لدينا أبدا أي سبب للاعتراف بفكرة أن روسيا ستتركنا في مواجهة الصعوبات والمشاكل"، معربا عن "استعداده لدعم القيم المشتركة".

وأضاف: "لقد صغنا موقف مواطنينا في العقيدة الأيديولوجية، التي لا تسمى بالصدفة دونباس الروسي"، مشيرا إلى أن "المنطقة كانت دائما روسية تاريخيا وثقافيا".

وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا التأكيد، أن روسيا "لن تتخلى عن منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا مهما كان".

المصدر: "نوفوستي"