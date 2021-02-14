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ماكرون يدعو للتعاون مع روسيا والصين لـ"تسريع الحرب العالمية على كورونا"

أخبار العالم

ماكرون يدعو للتعاون مع روسيا والصين لـ
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته في أهمية التعاون مع روسيا والصين بما يخدم إلحاق لقاحاتهما في حملة مكافحة جائحة كورونا عبر العالم.

ونقلت صحيفة "دو ديمانش" الفرنسية عن ماكرون قوله: "يجب أن نعمل مع الروس والصينيين لضمان إدراج اللقاحات التي طورها علماء البلدين في جهد متعدد الأطراف مهم لمكافحة الوباء بعد اجتياز لقاحاتهما شهادة منظمة الصحة العالمية اللازمة".

وأضاف: "أنا واثق من أن الحرب العالمية ضد الفيروس لن تكسب إلا بالتعاون الدولي الأكبر".

وتابع: "نحن الآن نكافح الخيارات، وهو سباق حقيقي مع الزمن.. بدون عمل دولي سريع وفعال وجماعي، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على الفيروس".

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، طوره مركز غاماليا وتم إنتاجه بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية الدولية في فبراير الماضي، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V"، حيث وجد الخبراء أن فعاليته عالية للغاية وتصل إلى أكثر من 91%.

وحسب نتائج التجارب، فإن فعالية "سبوتنيك V" تتجاوز 98% من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، بينما تقترب من 100% من حيث المناعة الخلوية.

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"

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