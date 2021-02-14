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إيران تعلن عن اختبار "صاروخ ذكي" بمدى 300 كم

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إيران تعلن عن اختبار
Reuters Iranian Army / WANA (West Asia News Agency)
أرشيف
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أعلنت طهران اليوم الأحد، عن "اختبار صاروخ ذكي يبلغ مداه 300 كم، يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة"، من دون أن تكشف مكان الاختبار.

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وتحدث قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، خلال مهرجان وطني أقيم في مقر القوة صباح اليوم الأحد، عن قدرة القوات البرية للجيش في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ، كاشفا عن أن وحدة صواريخ القوة البرية قامت باختبار "صاروخ ذكي" بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد.

ولفت إلى أن هذا الصاروخ "يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف الجوية"، مضيفا أن طهران "تحاول أن تكون أسلحتها في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة". 

 

المصدر: وكالة فارس

 

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