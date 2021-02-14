الجيش الإيراني يجري مناورات برية على الحدود العراقية

أعلن الجيش الإيراني إجراء مناورات، اليوم الأحد، عند الشريط الحدودي مع العراق بمدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، قوله إن "المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة الموجودة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها"، مؤكدا أن "قوات إيران المسلحة هي في أتم الجهوزية والاستعداد ولن تسمح لأي معتد بالعدوان على البلاد".

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه "وبفضل الوجود المقتدر للقوات المسلحة فإن الأمن الكامل مستتب في حدود مدينة قصر شيرين على امتداد 186 كم مع العراق، وتعد هذه المدينة من أكثر المناطق أمنا في البلاد".

وانطلقت في إيران، صباح الخميس الماضي، مناورات "الرسول الأعظم" البرية في منطقة جنوب غربي البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأعلن الحرس الثوري أن "هذه المناورات تهدف إلى تقييم ميداني للقدرات والمعدات القتالية والدفاعية، للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

المصدر: إرنا