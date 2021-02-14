شركات الأدوية الهندية تستعد لإطلاق إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

قال بالا ريدي نائب رئيس شركة Hetero Biopharma Limited الصيدلانية الهندية، إن شركات الأدوية في بلاده أتقنت وتمكنت من تنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار ريدي، إلى أن شركته ستقوم بإنتاج هذا اللقاح في مؤسساتها، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وسيتم استخدام لقاحات "سبوتنيك V" المنتجة في الهند، ليس فقط داخل هذه الدولة، بل وسيتم تصديرها وفقا لاتفاقات الصندوق الروسي، مع البلدان الأخرى.

وأضاف ريدي القول: "سيظهر هذا اللقاح في السوق، بعد أسبوعين من قرار الهيئات الهندية المختصة، حول ترخيص استخدامه في البلاد".

المصدر: تاس