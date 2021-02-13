زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: ترامب مسؤول عن اعتداء الكابيتول رغم تبرئته

وجه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يوم السبت انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رغم تبرئته من تهمة التحريض على التمرد.

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واعتبر ميتش ماكونيل أن ترامب "مسؤول" عن اعتداء 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال ماكونيل في خطاب عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة الرئيس السابق: "لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم".

وأضاف: "هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته.. يعلقون أعلامه ويصرخون بالولاء له".

ووصف ماكونيل تصرفات ترامب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها "تقصير مشين في أداء واجبه".

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وذهب ماكونيل إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن ترامب قد يواجه اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه، حيث قال إن "الرئيس ترامب لا يزال مسؤولا عن كل ما فعله عندما كان في منصبه، ولم يلِت من كل شيء بعد".

وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم 7 جمهوريين لصالح إدانة ترامب مقابل 43 لصالح البراءة، أي أقل بعشرة أصوات من أغلبية 67 صوتا المطلوبة.

المصدر: وكالات