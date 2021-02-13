إسبانيا.. انطلاق انتخابات إقليم كتالونيا وسط أجواء سياسية وصحية متلبدة

يراهن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على الانتخابات في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد "لطرد الانفصاليين من الحكم"، في ظل تأثير جائحة كورونا على إسبانيا.

ويحق لحاملي فيروس كورونا أو الذين يخضعون للحجر الصحي التوجه إلى مراكز الاقتراع بين الـ6-7 مساء قبيل إغلاقها، في قرار مثير للجدل.

وحاول القائمون على مراكز الاقتراع الانسحاب بشكل جماعي من تأدية المهمة، حيث قدم قرابة 31 ألف شخص من أصل 82 ألفا طلبات انسحابهم، فيما لم تحدد السلطات عدد الطلبات التي قبلت.

من جهتها، تؤكد الحكومة أنها "اتخذت كافة التدابير اللازمة على المستوى الصحي، إذ سيتمكن نحو 5.5 مليون ناخب من أصل 7.8 مليون نسمة، من الإدلاء بأصواتهم، فيما يرتقب صدور النتائج عند منتصف الليل تقريبا.

وتتوقع استطلاعات الرأي نسبة امتناع كبيرة عن التصويت قد تتجاوز 40%، وعلى الرغم من أن الحزبين الانفصاليين منقسمان كثيرا، لكنه يبدو أن بإمكانهما المحافظة على الأكثرية المطلقة في البرلمان، ما سيمكنهما من تشكيل حكومة إقليمية جديدة، حيث يشغلان في البرلمان المنتهية ولايته 70 مقعدا من أصل 135.

المصدر: "أ ف ب"