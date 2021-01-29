إسبانيا.. القضاء يرفض تأجيل انتخابات كتالونيا

قضت محكمة إسبانية مختصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في منطقة كتالونيا بموعدها المقرر في الـ14 من فبراير.

وحكمت المحكمة العليا في كتالونيا ضد خطط الحكومة الإقليمية تأجيل التصويت حتى 30 مايو.

يذكر أن الانتخابات مرتقبة بشكل كبير بسبب الصراع المستمر بشأن رغبة المنطقة في الانفصال عن إسبانيا، وينظر إلى الانتخابات باعتبارها مقياسا لدعم السكان للحركة الانفصالية.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الدعم ما يزال منقسما بالتساوي بين الانفصاليين ومن لا يريدون انفصال المنطقة.

المصدر: د ب أ