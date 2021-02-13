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اليابان.. ارتفاع حصيلة مصابي الهزة الأرضية إلى 50 شخصا

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اليابان.. ارتفاع حصيلة مصابي الهزة الأرضية إلى 50 شخصا
AFP NICHOLAS KAMM
هزة أرضية في اليابان - أرشيف
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ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الهزة الأرضية التي ضربت اليابان السبت.

وأشارت مصادر إعلامية في وقت سابق إلى أن "ما لا يقل عن 30 إصابة سجلت في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق اليابان، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 7.3 درجة المنطقة".
وأكدت أن "الهزة كانت على عمق 55 كيلومترا".

وتابعت: "الشدة القصوى للهزة في فوكوشيما ومحافظة مياجي بلغت 6 درجات على مقياس ياباني من سبع نقاط، فيما شعر سكان طوكيو أيضا بالهزة، والتي بلغت قوتها في وسط العاصمة حوالي 4 نقاط".

وقالت الحكومة إن حوالي مليون أسرة انقطعت عنها الكهرباء في منطقة كانتو بمحافظة طوكيو.

المصدر: نوفوستي"

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