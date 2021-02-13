هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء اليوم السبت بأن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.
وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.
وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.
Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021
天佑日本 希望日本的朋友一切平安 pic.twitter.com/ug7aHEWFDL— 田はいます (@tQGqculGm2O3kEU) February 13, 2021
最高の気分で帰宅してたらいきなり地震速報きて車停めたらめちゃくちゃ揺れてヤバかったー。— くまちゃん (@kumahyde) February 13, 2021
橋の手前で良かった😅
この後1分くらい揺れてた。
家に着いたら部屋の中めちゃくちゃでしたが、とりあえず無事です👍 pic.twitter.com/DOkUHfTz20
みなさん怪我はされていませんか？— 福島中央テレビ報道部【公式】 (@fctnews1) February 13, 2021
郡山市の中テレ社内は棚から物が落ち、激しい揺れによりプリンターは前に押し出されてしまっています。
福島県内では最大震度6強を観測しています。余震に注意して身の安全を確保してください。 pic.twitter.com/IR2neJogsP
気象庁情報— ꉿꉴNick Queꉸꐕ (@Prody_tw) February 13, 2021
2021年2月13日23時08分頃 福島県沖（N37.7/E141.8）にて最大震度6強（M7.1）の地震が発生
震源の深さは60km
動画は強震モニタより pic.twitter.com/dhcvAWpb3V
こちら地震が起きて慌てすぎて語彙力が低下した私— 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐐.𝐞𝐱𝐞😇 (@YAMAQ10) February 13, 2021
(MAD等ご自由に) pic.twitter.com/0kgwEF8IM3
久しぶりに報道魂を見た— サケ科魚人 雨鱒 (@rainy_trout88sp) February 13, 2021
地震の際に平然とカメラを回す報道者の鑑 pic.twitter.com/x2KbzH8ogU
المصدر: رويترز