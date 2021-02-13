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هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة

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هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة
Reuters
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال يهز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء اليوم السبت بأن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

المصدر: رويترز

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