أرمينيا.. 20 شخصا راجعوا المراكز الطبية بعد الهزة الأرضية

أكد السكرتير الصحفي لوزارة الصحة الأرمينية هريبسيم خاتشاتريان، أن أكثر من 20 شخصا راجعوا المراكز الطبية بعد الهزة الأرضية بالقرب من العاصمة يريفان.

وأعلنت وزارة الطوارئ في أرمينيا تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بالقرب من يريفان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "سجلت محطة رصد الزلازل التابعة لخدمة الحماية الزلزالية الإقليمية، حدوث هزة أرضية على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق العاصمة، بلغت قوتها 4.7 درجة بمقياس ريختر".

وتابعت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، وكانت قوة الهزة في مركزها بين 6-7 درجات".

المصدر: RT