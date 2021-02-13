لافروف يبحث مع كيري تطبيق اتفاق باريس للمناخ

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، بحث خلاله الطرفان تطبيق اتفاق باريس للمناخ.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن لافروف رحب بتطلع الإدارة الامريكية الجديدة للعودة إلى اتفاق باريس باعتباره "اتفاقية دولية محورية توفر الإطار القانوني الدولي الراسخ لإيجاد حل دائم لملف المناخ".

وأكد الجانبان أهمية بناء تعاون دولي واسع حول ملف المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ومصالح جميع الدول بلا استثناء.

كما اتفق لافروف وكيري على "ترتيب الاتصالات بين الأجهزة المختصة في روسيا والولايات المتحدة بعد سلسلة فعاليات مرتقبة متعلقة بالتحضير لعقد الدورة الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في غلاسكو".

واتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل المشترك في إطار مجلس القطب الشمالي في ضوء تولي روسيا منذ مايو المقبل رئاسة هذه المنظمة الإقليمية لمدة سنتين.

ومجلس القطب الشمالي منظمة دولية مهمتها دعم التعاون الدولي لحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالقطب الشمالي.

ويضم المجلس 8 دول هي روسيا والولايات المتحدة وأيسلندا والدنمارك والسويد وكندا والنرويج وفنلندا.

المصدر: تاس