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باباجان يدعو المعارضة التركية للتوحد

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باباجان يدعو المعارضة التركية للتوحد
Reuters
المعارض التركي علي باباجان
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انتقد زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض علي باباجان، الدعوة لصياغة دستور جديد في تركيا، داعيا المعارضة إلى الاتحاد بهدف تغيير فوري للنظام.

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وقال باباجان، في حديث لإذاعة "دوتشه فيليه" الألمانية نقلته "صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إنه لا يجد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع دستور جديد "واقعية"، مشيرا لضرورة الانتقال إلى نظام برلماني.

 وأشار باباجان إلى أنه يمكن للمعارضة تسمية مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا المرشح يجب أن يعد أيضا بتوفير انتقال النظام إلى برلماني.

وأضاف باباجان أن العقلية التي تحكم تركيا في الوقت الحالي هي عقلية خاطئة إذ لا تؤمن باستقلال القضاء، داعيا أردوغان للتوقف فورا عن التدخل في القضاء والصحافة.

 

 

المصدر: زمان

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