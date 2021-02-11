 
مباشر
عاجل
أنقرة: قواتنا ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما والحكومة الليبية متمسكة به

البرلمان التركي يعيد لنائب معارض مقعده بعد تعليق حكم صدر بحقه

أخبار العالم

البرلمان التركي يعيد لنائب معارض مقعده بعد تعليق حكم صدر بحقه
Reuters
البرلمان التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pr50

أعاد البرلمان التركي للنائب أنيس بربر أوغلو عضو حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" مقعده، بعدما علق القضاء حكما بالسجن صادرا بحقه أثار موجة من الغضب الشعبي.

وعلقت عضوية بربر أوغلو بعدما حكمت محكمة ابتدائية في تركيا عام 2018 عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "كشف أسرار الدولة" حيث أرسل إلى الصحافة مقطع فيديو يعرض أجهزة الاستخبارات للخطر.

إقرأ المزيد
إلغاء حكم بالسجن 25 عاما لمعارض تركي كشف عن تهريب أسلحة إلى سوريا
إلغاء حكم بالسجن 25 عاما لمعارض تركي كشف عن تهريب أسلحة إلى سوريا

وأثار توقيفه وعزله من البرلمان ضجة كبيرة في تركيا حيث اتهمت المعارضة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمهاجمة السياسيين المعارضين في ظل اشتداد القبضة الأمنية منذ محاولة الانقلاب صيف 2016.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا