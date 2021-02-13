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الأمن التركي يوقف 9 سوريين

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الأمن التركي يوقف 9 سوريين
Reuters
عنصر في الجيش التركي، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة مذكرة توقيف بحق 10 سوريين، يشتبه بقيامهم بأنشطة لصالح حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وذراعه "ب ي د/ ي ب ك".

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت، بأن قوات الأمن التركية تمكنت من توقيف 9 من المشتبهين، بعد معلومات استخباراتية تفيد بعملهم وتعاونهم مع تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" في أوقات سابقة بسوريا.

وصادرت قوات الأمن التركية، من منازل المشتبهين، وثائق ومعطيات رقمية، تظهر قيامهم بعمل تنظيمي سري.

وتشن القوات التركية عمليات عسكرية على المسلحين الأكراد في سوريا والعراق، وأطلقت في 10 فبراير الجاري عملية "مخلب النسر 2" في الأراضي العراقية ضد مجموعات حزب العمال الكردستاني الموجودة في المنطقة.

المصدر: الأناضول

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