"سي إن إن": ترامب لم يهتم بطلب رفاقه بالحزب لوقف المتظاهرين في 6 يناير

ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يلب طلب رفاقه في الحزب، ولم يخاطب المحتجين ويحثهم على التوقف، خلال الشغب الذي اندلع في مبنى الكونغرس يوم 6 يناير.

وتؤكد القناة، أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، تحدث في ذلك اليوم بالهاتف مع ترامب وطلب منه التدخل لتهدئة المحتجين، فرد عليه ترامب: "أعتقد يا كيفن، أن الناس ممتعضون من نتائج الانتخابات، أكثر منك".

ووفقا للقناة، يعتقد بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أن هذا الحديث الهاتفي، أظهر عدم رغبة رئيس الدولة المطلق في إيقاف أنصاره، الذين اندفعوا لدخول مبنى الكابيتول بواشنطن.

المصدر: تاس