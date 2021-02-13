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مقتل خمسة من رجال الشرطة بانفجار شرق أفغانستان

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مقتل خمسة من رجال الشرطة بانفجار شرق أفغانستان
Reuters
تفجير سيارة، أفغانستان، صورة أرشيفية
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قتل خمسة من أفراد قوة الشرطة بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار شرق أفغانستان ليلة الجمعة.

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وقال قائد شرطة الإقليم فريد مشعل، إن ذلك جاء في وقت استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.

وقال مشعل إن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد صباح اليوم السبت.

وقالت شرطة ننجرهار إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

المصدر: طلوع نيوز

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