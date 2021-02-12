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مقتل 15 مسلحا من "طالبان" في هجوم للجيش الأفغاني

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مقتل 15 مسلحا من
Reuters
ضباط من الجيش الوطني الأفغاني، أرشيف
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أكدت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 15 من مقاتلي "طالبان" قتلوا خلال الهجوم الأخير للجيش في مقاطعة قندهار جنوب البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان إن "15 من مقاتلي حركة طالبان الإرهابية قتلوا وأصيب سبعة آخرون في ضربات وجهتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في المناطق المحيطة بمنطقة أرغنداب بمقاطعة قندهار".

وذكر البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تلقت دعما من القوات الجوية الأفغانية أثناء قصفها مواقع "طالبان"، مضيفا أن كمية من أسلحة المسلحين وذخائرهم دمرت خلال الهجوم في وقت متأخر يوم الخميس.

وأضاف البيان أن قوات الأمن طهرت مساحة كبيرة من الأراضي من المسلحين في أرغنداب إلى جانب اكتشاف وإبطال مفعول 30 لغما أرضيا وقنابل مزروعة على جوانب الطرق في المنطقة.

ولم تعلق "طالبان" على هذه التقارير حتى الآن.

المصدر: "شينخوا"

 

 

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