ماريو دراغي يقدم تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة لرئيس الجمهورية

قدم ماريو دراغي المكلف بتشكيل الحكومة الإيطالية إلى رئيس الوزراء سيرجيو ماتاريلا تشكيلة حكومته.

وتضم حكومة دراغي الذي كان محافظا للبنك المركزي الأوروبي في وقت سابق، "التكنوقراط" و"السياسيين" على حد سواء، وتجمع بين طيف واسع من القوى السياسية، ابتداء من يسار الوسط ووصولا إلى اليمين المتشدد.

وفي الحكومة الجديدة يحتفظ زعيم حركة "5 نجوم" بحقيبة الخارجية، بينما تم تعيين القيادي الرفيع في حزب "الرابطة" اليميني جيانكارلو جيورجيتي وزيرا للصناعة، وممثلة الحزب الديمقراطي وزيرة للعمل.

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ومن المقرر أن تبقى التكنوقراطية لوتشانا لومورجيزي وزيرة للداخلية، وأن يتولى ثاني أكبر مسؤول في البنك المركزي الإيطالي دانييلي فرانكو وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم يوم السبت بالقصر الرئاسي.

وكان الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد كلف ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة في 3 فبراير، على خلفية انهيار الائتلاف الحاكم وفشل القوى السياسية في تشكيل أغلبية جديدة.

المصدر: وكالات