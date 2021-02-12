نحو 60 بالمائة من أعضاء حركة "5 نجوم" الإيطالية يوافقون على دعم حكومة ماريو دراغي

تمكن بيبي غريو زعيم حزب "5 نجوم" الإيطالي من انتزاع دعم قواعده الحزبية لرغبته في مساندة حكومة ماريو دراغي التكنوقراطية عبر تصويت على الإنترنت.

وانتهى الإدلاء بالآراء، على منصة إلكترونية، أمس الخميس بتفويض بيبي غريو في توجهه الجديد بنسبة 59,3 بالمائة من الأصوات. وقالت حركة "5 نجوم" إن من ضمن قرابة 120 ألف منتسب إلى الحركة صوت 44177 بـ "نعم" مقابل 30360 قالوا: "لا".

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ودافع الرئيس السياسي المؤقت لحركة "خمس نجوم" عن هذه النتيجة ردا على المنتقدين، الذين طعنوا فيها متحدثين عن انقسام داخل "5 نجوم" بحكم أن نحو 40 بالمائة من منتسبيها صوتوا ضد دعم حكومة ماريو دراغي، وقال "إنها النتيجة القصوى التي يمكن تحقيقها عندما تعطي قوة سياسية الكلمة لمنتسبيها".

وبهذا التصويت، يكون ماريو دراغي قد ضمن القدرة على تشكيل الحكومة التي ينظر إليها كحكومة إنقاذ وطني مدعومة من مختلف التشكيلات الإيطالية لسد الفراغ الذي تركته استقالة الحكومة السابقة ومواجهة التحديات العديدة والصعبة التي تنتظرها.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء/صحيفة "Le Monde" الفرنسية/صحيفة "24 Heureure" السويسرية